للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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مدينة الملك سعود الطبية (KSMC)، توفر وظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمجال التمريض، بمقر المدينة الطبية بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تمريض (Nursing Specialist).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

– ترخيص ساري من هيئة التخصصات الصحية.

– شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS).

– القدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني.

– القدرة على العمل بفعالية مع المرضى / العائلات والزملاء المهنيين.

المهام الوظيفية:

– توفير الرعاية المباشرة للمرضى.

– مسؤول عن ضمان تقديم رعاية آمنة ومناسبة للمرضى.

– التواصل بشكل مناسب مع الأعضاء الآخرين في فريق الرعاية الصحية ، من أجل تلبية احتياجات رعاية المريض الفردية.

– صياغة خطة الرعاية وإعادة التقييم كما هو موضح في جميع مراحل عملية الرعاية.

– يشرف على الموظفين غير الممرضين للقيام بالواجبات والمسؤوليات المناسبة.

التقديم على الوظائف:

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أنه يمكن الإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).