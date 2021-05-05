وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم/ الباطنة (عدد وظيفتين).

– استشاري أطفال حديثي الولادة.

– طبيب نائب أول/ الطوارئ.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا