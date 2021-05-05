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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
 
1 -محلل الحسابات المدينة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
 
2 -مدير قسم حماية العلامة التجارية:
– درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة العلامات التجارية.
3 -خبير رئيسي شؤون الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الموارد البشرية.
4 -مدير قسم حلول خدمات التنقل:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
 
نبذة عن الشركة:
– شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.
 
موعد التقديم:
– التقديم متاح وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
 
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
 
1 -محلل الحسابات المدينة:
 
2 -مدير قسم حماية العلامة التجارية:
 
3 -خبير رئيسي شؤون الموارد البشرية:
 
4 -مدير قسم حلول خدمات التنقل:

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