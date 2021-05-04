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بسبب حادث.. مواطن دخل في غيبوبة 9 أشهر وعاد للحياة ليكمل دراسته (فيديو)

بسبب حادث.. مواطن دخل في غيبوبة 9 أشهر وعاد للحياة ليكمل دراسته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن الشاب راكان البجاد، تفاصيل الحادث الذي تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، وعاد بعدها للحياة من جديد ليكمل دراسته الجامعية وإكمال الدراسات العليا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البجاد، خلال حلقة برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدا، وكنت متفوق في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين والحمد لله”.

وتابع الشاب راكان البجاد “الحادث وقع قبل 16 سنة بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبا 9 أشهر فاقد للوعي”.

وأضاف المواطن الشاب راكان البجاد “وفي فترة الغيبوبة صارت أحداث كثيرة حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى تم تسوية غسيل لهما حوالي ثلاث مرات، ولكن الحمد لله وبفضل الله ودعاء الوالدين رجعت لحياتي الطبيعية”.

 

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