مقطع متداول.. صيد جائر لعدد من الوعول الجبلية المهددة بالانقراض بـ«عسر» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الأشخاص على إحدى المحميات في المملكة.

وأظهر المقطع المتداول أن المحمية تقع في مركز “تيه” بمحافظة محايل بمنطقة عسير ، ويبين المقطع عملية صيد جائر لعدد من الوعول الجبلية المهددة بالانقراض.

وتمنع الأنظمة في المملكة صيد الحيوانات والطيور النادرة، وتعاقب من يخالف ذلك بالسجن والغرامة.