«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط و شروط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

منسق / أخصائي علاقات الموارد البشرية.

الشروط:

1 -درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، القانون).

2 -القدرة على تجميع البيانات لقياس مدى الرضا الوظيفي.

3 -القدرة على إجراء التحقيقات الإدارية.

4 -القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

5 -إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

6 -القدرة على ترتيب الأولويات.

7 -القدرة على العمل تحت الضغط.

8 -القدرة على العمل بانسجام مع فريق العمل.

9 -القدرة على معالجة المشاكل.

10 -القدرة على الرجوع للسياسات والإجراءات الخاصة باللوائح المتبعة في وقت قياسي.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 22/09/1442هـ الموافق 04/05/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (أضغط هنا)