«الغذاء والدواء»: نصائح مهمة للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني

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قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على نظافة وسلامة الأواني وحماية المستخدم من الإصابة بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عن طريق تلوث الأواني أو عدم نظافتها .
وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن هذه النصائح جاءت على النحو التالي:
- قبل الغسيل افرك أواني الطبخ جيدا لإزالة الأوساخ العالقة.
- اغسل الأواني جيدا باستخدام الصابون والماء الساخن وغير المحلول الصابوني ليبقى نظيفاً وذا تركيز عال.
- اشطف الأواني باستخدام الماء الساخن لإزالة آثار الصابون.
- استخدم معقم أو مطهر من نوع جيد.
- احرص على ضمان تلامس الأواني مع محلول التطهير أو التعقيم.
- اترك الأواني تجف الوقت كافي.