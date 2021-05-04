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«الغذاء والدواء»: نصائح مهمة للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني

«الغذاء والدواء»: نصائح مهمة للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على نظافة وسلامة الأواني وحماية المستخدم من الإصابة بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عن طريق تلوث الأواني أو عدم نظافتها .

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن هذه النصائح جاءت على النحو التالي:

  • قبل الغسيل افرك أواني الطبخ جيدا لإزالة الأوساخ العالقة.
  • اغسل الأواني جيدا باستخدام الصابون والماء الساخن وغير المحلول الصابوني ليبقى نظيفاً وذا تركيز عال.
  • اشطف الأواني باستخدام الماء الساخن لإزالة آثار الصابون.
  • استخدم معقم أو مطهر من نوع جيد.
  • احرص على ضمان تلامس الأواني مع محلول التطهير أو التعقيم.
  • اترك الأواني تجف الوقت كافي.

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