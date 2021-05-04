«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدفعة الـ 42 من الدعم

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حدد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم وهي الدفعة الـ 42 لشهر مايو الجاري.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه لم يتبق سوى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 42 من برنامج حساب المواطن.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.