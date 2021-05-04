لحَملة الدبلوم.. وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الثلاثاء، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الرياض، جدة، ينبع، الدمام، الجبيل، جازان).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظـــائف:

1- ممثل أول المبيعات. (الدمام)

2- مشرف الصيانة. (الرياض)

3- ممثل مبيعات. (الدمام)

4- أخصائي أول مدير تنفيذي. (الدمام)

5- مدير العمليات. (الرياض)

6- أخصائي ثاني الإعفاءات والتقارير. (الرياض)

7- أخصائي أول المشتريات اللوجستية. (الرياض)

8- أخصائي ثاني مركز البيانات. (الرياض)

9- شريك تجاري ثاني الموارد البشرية. (الجبيل)

10- مشرف أول الصيانة الكهربائية. (الجبيل)

11- أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ. (ينبع)

12- أخصائي أول الحلول. (الجبيل، الرياض)

13- مسؤول الخدمات الفنية. (الجبيل)

14- أخصائي مراقبة الجودة. (الجبيل)

15- أخصائي أول الخدمات الإدارية. (الرياض)

16- أخصائي أول السياسة والإجراءات. (الجبيل)

17- مدير إعادة التدوير. (الرياض)

18- مدير المبيعات الإقليمية. (الرياض)

19- أخصائي مشتريات المشاريع. (جدة)

20- مهندس العمليات. (جازان)

21- مشرف أول خدمة العملاء. (الدمام)

22- محلل أول إدارة الجودة الشاملة. (الجبيل)

23- مشغل خط الإنتاج. (الدمام)

24- مشغل ماكينات التقطيع. (الدمام)

25- مهندس تفتيش. (الجبيل)

26- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات. (الجبيل)

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير.

– يشترط وجود خبرة سابقة للوظائف.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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