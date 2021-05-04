الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحَملة الدبلوم.. وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

لحَملة الدبلوم.. وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الثلاثاء، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الرياض، جدة، ينبع، الدمام، الجبيل، جازان).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظـــائف:

1- ممثل أول المبيعات. (الدمام)

2- مشرف الصيانة. (الرياض)

3- ممثل مبيعات. (الدمام)

4- أخصائي أول مدير تنفيذي. (الدمام)

5- مدير العمليات. (الرياض)

6- أخصائي ثاني الإعفاءات والتقارير. (الرياض)

7- أخصائي أول المشتريات اللوجستية. (الرياض)

8- أخصائي ثاني مركز البيانات. (الرياض)

9- شريك تجاري ثاني الموارد البشرية. (الجبيل)

10- مشرف أول الصيانة الكهربائية. (الجبيل)

11- أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ. (ينبع)

12- أخصائي أول الحلول. (الجبيل، الرياض)

13- مسؤول الخدمات الفنية. (الجبيل)

14- أخصائي مراقبة الجودة. (الجبيل)

15- أخصائي أول الخدمات الإدارية. (الرياض)

16- أخصائي أول السياسة والإجراءات. (الجبيل)

17- مدير إعادة التدوير. (الرياض)

18- مدير المبيعات الإقليمية. (الرياض)

19- أخصائي مشتريات المشاريع. (جدة)

20- مهندس العمليات. (جازان)

21- مشرف أول خدمة العملاء. (الدمام)

22- محلل أول إدارة الجودة الشاملة. (الجبيل)

23- مشغل خط الإنتاج. (الدمام)

24- مشغل ماكينات التقطيع. (الدمام)

25- مهندس تفتيش. (الجبيل)

26- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات. (الجبيل)

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير.

– يشترط وجود خبرة سابقة للوظائف.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

اضغط هنــا ).

مواد ذات صلة

«هدف»: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

«هدف»: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

وظائف للرجال والنساء بمستشفى قوى الأمن.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف للرجال والنساء بمستشفى قوى الأمن.. التفاصيل ورابط التقديم

الخطوط السعودية للتموين تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

الخطوط السعودية للتموين تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>