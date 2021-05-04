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لمرضى السكري.. «أبل» تطلق ميزة طال انتظارها بساعتها الذكية الجديدة

لمرضى السكري.. «أبل» تطلق ميزة طال انتظارها بساعتها الذكية الجديدة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن أن شركة “أبل” تعتزم إطلاق ميزة صحية جديدة تساعد مرضى السكري على تتبع نسبة سكر الدم ، حيث سيتم إضافة هذه الميزة العام القادم.

وبدأت أبل بتزويد ساعتها الذكية بعدد من ميزات مراقبة الصحة منذ إطلاقها في عام 2015، وأشهرها مراقب معدل ضربات القلب الذي ساعد على إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى مخطط القلب الكهربائي الذي ظهر لأول مرة مع Apple Watch Series 4 في عام 2018، ومن المنتظر أن ينضم مراقب سكر الدم إلى هذه الميزات الصحية في وقت قريب.

وأكد التقرير التقني أن هذه الميزة مهمة، جدًا لمرضى السكر المعتمدين على الأنسولين، والذين يحتاجون إلى قراءة نسبة السكر في الدم قبل كل حقنة أنسولين، لأن كمية السكر الموجودة في الدم تحدد كمية كل جرعة.

وإلى جانب قياس مستويات سكر الدم، تتطلع أبل إلى إضافة مستشعرات أخرى إلى ساعتها الذكية، من شأنها مراقبة مستوى الكحول وضغط الدم لدى المستخدم.

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