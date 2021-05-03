شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على مركز الشفا بالطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار وتساقط لحبات البرد على مركز الشفا بمحافظة الطائف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.