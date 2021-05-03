بدأت بتصوير مقطع وانتهت باستدعاء «النيابة» لمصور الفيديو.. القصة الكاملة لـ«بائعة الخضار»

تواصل – فريق التحرير:

أثارت قضية بائعة الخضار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصوير مواطن لها وعرض المقطع المصور على وسائل التواصل.

وبدأت القصة بتصوير أحد المواطنين لبائعة خضار في الدمام، وتنمر فيه على المرأة المسنة التي تبيع الخضار بأحد الأحياء.

وتصدرت الواقعة اهتمامات المغردين على مواقع التواصل وتصدر هاشتاق #بايعه_الخضار ترند تويتر في المملكة، بعد أن قرر عدد كبير من المواطنين دعم البائعة “أم زياد” معنويا ومهاجمة مصورها والمشهر بها.

معلومات مغلوطة

واستغربت بائعة الخضار “أم زياد”، المعلومات المغلوطة التي ذكرها مصور فيديو تهجم فيه عليها أمام بسطتها لبيع الخضراوات في الدمام.

وقالت “أم زياد” بكل حرقة وحزن: “انتشر الفيديو على مدى واسع، رغم أنني امرأة ترغب بالحصول على رزقها بيدها فقط”.

وتابعت في تصريحات لـ “العربية نت”: “أنا أبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ ثلاث سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال”.

وكشف “أم زياد” أن لديها تسعة أبناء يسكنون معها في بيت واحد، مضيفة: “أنا حريصة على انتقاء بضاعتي لبيعها بأسعار منافسة وكسب أموال لا تتجاوز 100 ريال يومياً”.

اعتزاز بالنفس

وأضافت: “الرجل الذي صورني يشاهدني دورياً في الحي، ولكن استغربت عند اقترابه مني وتحقيقه معي، فأنا لا أحتاج التعاطف من أحد، وعملي واجتهادي هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسي”.

واستطردت قائلة: “قام هذا الشخص باستدعاء الشرطة.. لكن هذا التصرف سبب لي الفزع، وأصبحت خائفة من التواجد في الحي، لأني أصبحت حديث المجالس، للآسف”.

تحرك النيابة

واستدعت النيابة العامة، أمس، الشخص الذي صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار، للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية.

وأهابت النيابة العامة بالجميع اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد أو المساس بحقوقهم المكفولة نظاماً.

كما تصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن الذي صوّر “أم زياد” قائمة اهتمامات مغردي “تويتر” في المملكة حيث استغرب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

غضب شعبي

وقال أحد المغردين: “#بايعه_الخضار أراد أن يستدعي لها الشرطة فاستدعته النيابة، أراد أن يظلمها فسخر الله لها مئات الآف من الناس لكي ينصرونها، أراد أن يقطع رزقها فرزقها الله رغما عن أنفه، أراد أن يضهر بمضهر المواطن الصالح فأغضب شعب بأكمله عليه.. إنها دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب”.

وقال آخر: “الحمدلله على بلد الحقوق والقانون.. صورها وهو يستدعي الشرطة.. فاستدعته النيابة”.

وتفاعل مواطن مع الواقعة بقوله: “رسالة لمثل هولاء الذين أعطاهم لله من رزق.. أنت في نعمة وكل شيء تحصله في دقيقة لكن في غيرك لا يجد ما يسد رمق جوعه إلا بكد الأنفس فلا تهين أو تستهزأ بحالهم لربما يبتليك الله في رزقك وحلالك وهولاء اللي تضحك عليهم يمن الله عليهم بكرمه وعطفه ويغنيهم”.

وانتقد مواطن آخر تصرف المصور بقوله: “من العيب المعيب البحث عن الشهرة على حساب التشهير بالكادحين والمحتاجين والضعفاء الله جل وعلا قال ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) كان الأولى أن يقدم المصور لـ #بايعه_الخضار مساعدة بأن يشتري منها ويدعم نشاطها ويشجعها بدلاً عن البحث عن الشهرة على حساب التشهير بها”.

فيما انهالت الدعوات لها عبر هاشتاق #بايعه_الخضار وقال مغرد: “أسأل الله العظيم أن يرزقها من واسع فضله ويفتح لها أبواب الرزق و الخير”.