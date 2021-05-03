عرض حياته والآخرين للخطر.. مرور جازان يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في صبيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في محافظة صبيا بمنطقة جازان.

جاء ذلك تفاعلاً من المرور مع شكوى بشأن قائد المركبة، حيث قال المرور: “مرور جازان يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة صبيا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

وكان أحد الأشخاص قد قدم شكوى لحساب المرور على تويتر، مرفقاً بها الفيديو، حيث قال: “هذه التجمعات بشكل يومي في منطقة جازان محافظة صبيا، تواصلنا مع المرور ووضع مطبات وكل شيء ولكن التجمهر هذا يزعج سكان الحي، هذا المقطع يوم السبت 19 رمضان، أتمنى تنتهي هذه الظاهرة ووضع كمائن لمن يتجمهر ويفحط”.