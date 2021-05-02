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شاهد.. أمطار الخير تهطل على «النعيرية»

شاهد.. أمطار الخير تهطل على «النعيرية»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار على محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة قد تثير الأتربة والغبار .

 

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