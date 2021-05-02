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توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بدءاً من الغد.. والدفاع المدني يحذر

توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بدءاً من الغد.. والدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 1442/9/25 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

تتأثر من هذه الأجواء مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، مكة المكرمة ، ) بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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