شركة أمريكية تطرح سماعات ذكية تتعلم من سلوكيات المستخدم

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “نيورابل” الأمريكية للتكنولوجيا النقاب عن سماعات أذن ذكية قادرة على التعلم من الأنماط السلوكية للمستخدم من أجل التنبؤ باحتياجاته وتلبيتها بشكل آلي.

وتحمل السماعات الجديدة اسم “إنتين”، وتعتمد فكرتها على أن فترة الانتاجية في العمل لدى معظم البشر تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، وهي بالتالي تحاول مساعدة المستخدم على استغلال هذه الفترة على النحو الأمثل واختيار الأوقات المناسبة للحصول على قسط من الراحة أثناء العمل.

وافاد الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في التكنولوجيا بأن السماعات الجديدة تعمل بخاصية التحكم الآلي حيث يمكنها خفض الصوت أثناء انشغال المستخدم بعمل ما من أجل زيادة قدرته على التركيز.

وتهدف شركة “نيورابل” إلى تطوير أجهزة وتقنيات تساعد الانسان العصري على التعامل مع كثير من مشاكل الحياة بشكل آلي مما يساعد في زيادة الانتاجية والاستفادة بشكل أفضل من ساعات العمل.