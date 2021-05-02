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بدءاً من 5 شوال.. «الداخلية»: رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج لهذه الفئات

بدءاً من 5 شوال.. «الداخلية»: رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج لهذه الفئات
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

وأكد المصدر المسؤول أن ذلك جاء إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442 الموافق 29 يناير 2021، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

وكشف المصدر -وفقا لبيان وزارة الداخلية- أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، للفئات التالية:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كوفيد-19” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

ثانياً: المواطنون المتعافون من فايروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفايروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كوفيد-19” خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحث المصدر المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

 

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