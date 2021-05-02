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أكثر من 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع بالمملكة.. والرياض تتصدر

أكثر من 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع بالمملكة.. والرياض تتصدر
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ.

و سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

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