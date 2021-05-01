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إحالة 76 مصاب بكورونا إلى النيابة العامة بعد مخالفة تعليمات العزل الصحي في الشرقية

إحالة 76 مصاب بكورونا إلى النيابة العامة بعد مخالفة تعليمات العزل الصحي في الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط (76) شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (76) شخصاً بعدد من محافظات المنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وأضاف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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