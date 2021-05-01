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هدموا حائط المبنى.. الإطاحة بعصابة باكستانية سرقت مليوني ريال من مؤسسة اتصالات

هدموا حائط المبنى.. الإطاحة بعصابة باكستانية سرقت مليوني ريال من مؤسسة اتصالات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ 6 وافدين من الجنسية الباكستانية تورطوا في حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700,000) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

 

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