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نائب وزير الحج يكشف مدى التزام المعتمرين باحترازات «كورونا» خلال رمضان (فيديو)

نائب وزير الحج يكشف مدى التزام المعتمرين باحترازات «كورونا» خلال رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح بن سليمان مشاط، على نجاح موسم العمرة لهذا العام بعد مرور 18 يوماً من شهر رمضان.

وقال في تصريحات لقناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن جميع الجهات التزمت بتطبيق الخطط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة منذ عدة شهور، لافتا إلى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأشاد “مشاط” بامتثال ضيوف الرحمن للإجراءات الاحترازية منذ بداية شهر رمضان، متمنيًا استمرار ذلك خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وهي الفترة التي يتزايد فيها الإقبال على القدوم إلى المسجد الحرام.

 

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