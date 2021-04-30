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تنبيه من «الأرصاد» بشأن هطول أمطار على منطقة مكة

تنبيه من «الأرصاد» بشأن هطول أمطار على منطقة مكة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 اليوم الجمعة، تنبيهاً مهماً بشأن توقعات الأرصاد باستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مركز العمليات الأمنية 911، نقلاً عن المركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار تشمل الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

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