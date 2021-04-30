شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمطلق النار على أحد المنازل بحي عرقة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية وضبط مواطن أطلق النار على أحد المنازل بأحد أحياء العاصمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات.

وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، قد وجه بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو وأطلق النار على المنزل، معرضا حياة السكان للخطر.

وحذرت النيابة العامة من هذه السلوكيات الخطرة، وأكدت أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته.