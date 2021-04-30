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أجواء روحانية.. المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

أجواء روحانية.. المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الثامنة عشر من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات, وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة , ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ، وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في التسليمتان الأخيرة.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة , وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

 

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