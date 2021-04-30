توقعات طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية قد تثير الاتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.