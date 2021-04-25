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إمارة الرياض تطلق حملة «سلامتنا بالتزامنا» للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

إمارة الرياض تطلق حملة «سلامتنا بالتزامنا» للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت إمارة منطقة الرياض، الأحد، حملة “سلامتنا بالتزامنا” بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بتوجيه من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن.

وتهدف حملة “سلامتنا بالتزامنا” إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ولحث أبناء وسكان المنطقة المؤسسات ومنسوبيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح.

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