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«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح

«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بعد الارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، مشيرا إلى وجود تذبذب في المرحلة الحالية .

ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد أن الحالات الحرجة تشهد ارتفاعا في اعدادها خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح ، مشيراً إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل .

وأفاد أن عدد جرعات لقاح كورونا وصل الى 8139273 جرعة معطاة، في كافة مركز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ 590 مركز، مؤكدا بأن مواعيد أخذ الجرعة متاحة ، بالإضافة لمن هم في عمر الـ 75 عامًا الذين لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق .

وأكد متحدث الصحة على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح ، مشددا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق “صحتي” .

وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412216) حالة، من بينها (9759) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1246) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (395557) حالة بإضافة (1028) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً. لافتاً النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9252021 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2435240 مراجع، كما قدّمت إستشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33953992 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16596188) فحص مخبري دقيق.

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