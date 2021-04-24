متحدث الأرصاد يتوقع موعد دخول فصل الصيف لأجواء المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، مساء أمس السبت، موعد دخول الصيف أجواء المملكة أرصاديًّا وفلكيًّا.

وقال حسين حسين القحطاني: إن الصيف يدخل أجواء المملكة بداية شهر يونيو أرصاديًّا، في حين يدخل رسميًّا في 21 يونيو فلكيًّا.

ولفت متحدث الأرصاد، إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة)، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز أيضاً أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).