تعرف على حالة الطقس خلال وقت الإفطار والسحور في المملكة

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توقع خبراء الطقس، استقرار الأجواء في المملكة العربية السعودية، خلال وقت الإفطار والسحور بمشيئة الله تعالى.

ويكون الطقس وقت الإفطار، وفقا لـ”طقس العرب”، معتدلاً ودرجة الحرارة المتوقعة 36 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، ووقت السحور يكون الطقس معتدلاً ودرجة الحرارة المتوقعة 24 درجة مئوية والطقس صافي، والله أعلم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.