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«النيابة» عقوبة تعمد نشر عدوى كورونا السجن 5 سنوات والمنع من دخول المملكة نهائياً

«النيابة» عقوبة تعمد نشر عدوى كورونا السجن 5 سنوات والمنع من دخول المملكة نهائياً
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن تعمد نقل عدوى فيروس كورونا يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن تعمد نقل العدوى لا يُشترط فيه حصول الضرر حتى يُعد جريمة، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر.

وأكدت النيابة العامة، أن العقوبات تتمثل في السجن 5 سنوات، والغرامة 500 ألف، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة، إضافة إلى إبعاد المقيم ومنعه من دخول المملكة نهائياً، بينما عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.
وأشارت إلى أن العقوبات السابقة لا تخل بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

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