سفير لبنان بالرياض : عصابات «تهريب المخدرات» لا تهتم بمصلحة بلدنا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فوزي كبارة، سفير لبنان في الرياض، إن “تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان، ونكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا”.

وأضاف السفير اللبناني، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”: علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب، وعلى القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات.

وتابع الدكتور فوزي كبارة: “لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان، والعصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته”.

وفي وقت سابق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من (5.3) ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة.