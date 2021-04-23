رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

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بدأ نظام نور في إتاحة الاستعلام عن ‫نتائج الطلاب برقم الهوية،‎ عبر حساب ولي الأمر في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي.

يأتي ذلك بعد إعلان العديد من الإدارات التعليمية أنها قامت برفع النتائج عبر نظام نور داعية أولياء الأمور إلى الاستعلام عن ‫نتائج الطلاب برقم الهوية‎.

خطوات الاستعلام عن النتائج

الدخول على موقع نظام نور على الإنترنت عبر الرابط الرسمي

إدخال اسم المستخدم المسجل لدى موقع نور في مرحلة التسجيل.

إدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

في حال عدم وجود اسم مستخدم أو كلمة مرور يجب التسجيل في نظام نور لولي الأمر حتى يتاح له الدخول.

ولكي يتم التسجيل أول مرة كل ما عليك هو الضغط على رابط تسجيل الدخول لولي الأمر أول مرة.

في حال نسيان كلمة المرور يتم الضغط على رابط ” هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم ” واتباع التعليمات.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنه سيتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور في المواد التي تقوم تقويمًا مستمرًا ورصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه يوم الاثنين 1442/8/30 ثم يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 1442/9/10هـ.