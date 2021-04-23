الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفحم 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم مروع بنجران (فيديو)

تفحم 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم مروع بنجران (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق “حبونا – المنتشر” بمنطقة نجران، مساء أمس الخميس، حادث تصادم مروع بين سيارتين من نوع هايلكس، أسفر عن وفاة 4 أشخاص متفحمين، وإصابة 4 آخرين.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن الحـادث تسبّب في اشتعال النيران بالسيارتين، مشيراً إلى أنه تـوفي بالحـادث 4 أشخاص مُتفحمين، كما أصيب 4 آخرون حالتهم حرجة، وفقا لـ”الوطن”.

وتابع آل دويس أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الفرق الإسعافية التي باشرت الحـادث، والحالات الخمس الأخرى تم نقلها عن طريق المواطنين، وحالتهم حرجة.

 

مواد ذات صلة

سائق متهور يصدم سيارة متوقفة ويلوذ بالفرار (فيديو)

سائق متهور يصدم سيارة متوقفة ويلوذ بالفرار (فيديو)

قائد مركبة يصطدم متعمداً بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل

قائد مركبة يصطدم متعمداً بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل

حادث مروع.. انحراف سيارة واصطدامها بمركبتين في ينبع البحر (فيديو)

حادث مروع.. انحراف سيارة واصطدامها بمركبتين في ينبع البحر (فيديو)

بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي بالمرابطين في الحد الجنوبي

بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي بالمرابطين في الحد الجنوبي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>