تفحم 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم مروع بنجران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق “حبونا – المنتشر” بمنطقة نجران، مساء أمس الخميس، حادث تصادم مروع بين سيارتين من نوع هايلكس، أسفر عن وفاة 4 أشخاص متفحمين، وإصابة 4 آخرين.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن الحـادث تسبّب في اشتعال النيران بالسيارتين، مشيراً إلى أنه تـوفي بالحـادث 4 أشخاص مُتفحمين، كما أصيب 4 آخرون حالتهم حرجة، وفقا لـ”الوطن”.

وتابع آل دويس أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الفرق الإسعافية التي باشرت الحـادث، والحالات الخمس الأخرى تم نقلها عن طريق المواطنين، وحالتهم حرجة.