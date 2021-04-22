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لارتكاب جرائم السلب.. «شرطة مكة»: القبض على مواطن ووافد انتحلا صفة رجلي أمن

لارتكاب جرائم السلب.. «شرطة مكة»: القبض على مواطن ووافد انتحلا صفة رجلي أمن
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن ووافد من الجنسية اليمنية لانتحالهما صفة رجلي أمن.

وأوضح “سناب الداخلية” أن الرجلين وهما بالعقد الثالث من العمر،  قاما بارتكاب 8 حوادث جنائية تمثلت بالدخول على سكن العمالة وسلب ما معهم من نقود في محافظة جدة.

وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

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