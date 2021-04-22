لارتكاب جرائم السلب.. «شرطة مكة»: القبض على مواطن ووافد انتحلا صفة رجلي أمن

تواصل – فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن ووافد من الجنسية اليمنية لانتحالهما صفة رجلي أمن.
وأوضح “سناب الداخلية” أن الرجلين وهما بالعقد الثالث من العمر، قاما بارتكاب 8 حوادث جنائية تمثلت بالدخول على سكن العمالة وسلب ما معهم من نقود في محافظة جدة.
وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
القبض على#مواطنووافد#يمنيانتحلا صفة رجلي أمن في محافظة#جدة، وقاما بارتكاب 8 حوادث جنائية تمثلت بالدخول على سكن#العمالةوسلب ما معهم من نقود .#تم_القبض#شكرا_رجال_الامن💪💪#سناب_الداخليهpic.twitter.com/IVYpBeXiBm
— فهد اللويحق (@fahedloweehig)April 22, 2021