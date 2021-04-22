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وظائف شاغرة للجنسين بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وظائف شاغرة للجنسين بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني”بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظائف: 

1 -أخصائي إدارة الفعاليات: 

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2 -أخصائي تسويق أول: 

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3 -مدير تقييم الأعمال: 

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم: 

– التقديم ُمتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 10/09/1442هـ الموافق 22/04/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم: 

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةإلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

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