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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«خادم الحرمين» يرأس وفد المملكة في «قمة القادة حول المناخ»

«خادم الحرمين» يرأس وفد المملكة في «قمة القادة حول المناخ»
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تواصل – واس :

استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى في “قمة القادة حول المناخ ” -الافتراضية – التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم.

وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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