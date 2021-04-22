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«الجوازات» توضح خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً.

 وقال العتيبي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تنفيذ تلك الخدمة عبر منصة “أبشر أفراد” يكون من خلال تسجيل رب الأسرة الدخول، ومن ثم اختيار القائمة الرئيسية وتحديد خدمات أفراد الأسرة، وبعدها اختيار إصدار وتجديد الجواز.

وتابع أن الخطوات تشمل الدخول على قائمة أفراد الأسرة والتابعين، وبعدها التأكيد على صحة بيانات صاحب الجواز، مع تحديد المدينة والفرع لاستلام جواز السفر، ومن ثم وضع صورة لصاحب الجواز تكون مُطابقة للمعايير التي تم وضعها.

وأشار إلى أن طرح تلك الخدمات إلكترونياً يأتي في إطار تلبية حاجة المواطن، مع البحث عن حلول آمنة من خلال منصات الجوازات الإلكترونية، موضحاً أن 85% من جميع خدمات الجوازات يتم إنجازها عبر المنصات الإلكترونية.

 

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