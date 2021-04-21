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اتفاقية بين «البيئة» و «حفظ النعمة» للحدّ من فقد وهدر الغذاء بالمملكة

اتفاقية بين «البيئة» و «حفظ النعمة» للحدّ من فقد وهدر الغذاء بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعيات حفظ النعمة بالمملكة فهد بن عبد العزيز الخضير، بهدف الإسهام في حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة، من خلال 30 جمعية لحفظ النعمة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الاتفاقية ضمن إطار اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي؛ كونه شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية لزيادة نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة حسب الاتفاقية على تمكين المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة من تنفيذ برامج حفظ النعمة للحد من فقد وهدر الغذاء بالتعاون والشراكة مع فروع الوزارة، والمؤسسة العامة للحبوب على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة، كما تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمبادرات، وإقامة البرامج التوعوية المشتركة للحد من الفقد والهدر في الغذاء وتجنب الإسراف وأهمية الأمن الغذائي على مستوى الدولة، وكذلك دعم المجلس في تسجيل المعلومات الخاصة بالأنشطة من خلال الربط التقني بمنصات الوزارة.

‌من جانبه يتولى المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة تنفيذ البرامج والمبادرات والتي تسند للجمعيات من خلال لجانه، أو من خلال جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وإدراج شعارات الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب والبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء على المطبوعات واللافتات في البرامج المشتركة، ورفع التقارير الدورية عن أداء البرامج والمشاركة في الدراسات المتعلقة بحفظ النعمة والأمن الغذائي.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك بينهما، تكون مهمته إعداد التقارير وتطوير المبادرات، الرامية لتحقيق أقصى مستويات أهداف الاتفاقية، ورفع التقارير الدورية لأصحاب الصلاحية.

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