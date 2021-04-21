لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وفق المسميات التالية:

– فني/ فنية تمريض (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم باطنية.

– مدير إدارة التمريض.

– فني تقنية قلب (عدد 6 وظائف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن زيارة الموقع عبر الرابط التالي :هنا.