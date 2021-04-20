الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى سارة من «الصحة» لأهالي جدة والرياض بشأن لقاح كورونا

بشرى سارة من «الصحة» لأهالي جدة والرياض بشأن لقاح كورونا
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت “الصحة” أن مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزاً حيث أُعطي 7410217 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وحثت الوزارة الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت “الصحة” إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل : فندق الهيلتون، فندق كراون بلازا، معارض الرياض، مستشفى الدرعية، مركز صحي الخليج، مركز صحي الندوة، مركز صحي الجزيرة، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، مستشفى المواساة، مستشفى الحبيب، مركز صحي المصيف، مركز صحي المنصورة، مستشفى قوى الأمن بصلبوخ، مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، فيما تشمل مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة : مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى جدة الميداني، المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، وزارة الحرس الوطني – مركز لقاحات كوفيد19، مطار الملك عبدالعزيز – الصالة الجنوبية، المركز الطبي الدولي.

مواد ذات صلة

«الصحة» توضح المدة الزمنية لاكتساب مناعة الجسم بعد تلقي الجرعة الأولى

«الصحة» توضح المدة الزمنية لاكتساب مناعة الجسم بعد تلقي الجرعة الأولى

استشاري يكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية( فيديو)

استشاري يكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية( فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1070 إصابة جديدة وشفاء 940 وتسجيل 12 حالة وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1070 إصابة جديدة وشفاء 940 وتسجيل 12 حالة وفاة

بالخطوات.. تعرّف على كيفية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا عبر «توكلنا»

بالخطوات.. تعرّف على كيفية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا عبر «توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>