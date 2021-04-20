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توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام (صور)

توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”،  أن توفير الحافلات يأتي وفق معايير السلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر “تويتر”، مجموعة من الصور أظهرت الحافلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام.

 

 

 

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