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وزارة الاستثمار تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الاستثمار تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاستثمار، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي أول التنافسية والتقارير.
(Competitiveness and Reporting Specialist)

– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاستثمار مع التركيز على تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات.
– المساهمة في إدارة وتنفيذ أنشطة التنافسية الإقليمية ، من خلال تحليل الاتجاهات الاقتصادية للمناطق، وتحديد الأولويات، وتنفيذ خطط العمل المعتمدة.
– تسهيل اتخاذ القرار ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.

2- مدير الوثائق والمستندات.
(Document Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– مسئول عن إدارة جميع الوثائق المهمة ، بما في ذلك المستندات النشطة والمصنفة والمتوسطة والدائمة، والتأكد من سهولة الوصول إليها وتخزينها.
– ضمان تحقيق تفويض الإدارة والمساهمة في الأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات المعتمدة و إجراءات.

التقديم:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- أخصائي أول التنافسية والتقارير:
– ( اضغط هنا )

2- مدير الوثائق والمستندات:
– ( اضغط هنا )

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