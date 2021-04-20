وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. إليك رابط التقديم

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تجاري، مدير إدارة المرافق، مساعد مدير التوظيف، مساعد مدير المشتريات، مدير التجارة والعقود، مساعد مدير مشروع، مدير أول الهندسة المعمارية، أخصائي معلومات المشروع.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الضغط على الرابط التالي :هنا