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احذروا تطبيق «واتساب الوردي».. يخترق هواتفكم ويسرق بياناتكم

احذروا تطبيق «واتساب الوردي».. يخترق هواتفكم ويسرق بياناتكم
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تواصل – وكالات:

حذرت شركات متخصصة في الأمن السيبراني من تطبيق ”WhatsApp Pink“ المتداول؛ بسبب الضرر الأمني الذي يحدث من خلال سرقة البيانات وتسهيل وصول المتسللين إلى الهواتف.

وخلال الفترة الماضية، استقبل المستخدمون على هواتفهم رابطا يتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلا من اللون الأخضر.

وتعد الرسالة أيضا بميزات جديدة، ولإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، تم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

ومع ذلك، بدلا من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، يؤدي الرابط إلى صفحة بها خيار تنزيل تطبيق ”WhatsApp Pink“، ولا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة واتساب أو شركة فيسبوك.

ونشر باحث أمني تغريدة للإبلاغ عن تداول ”WhatsApp Pink“، وقدم أيضا بضع لقطات شاشة توضح كيف يقلد التطبيق الخبيث واجهة واتساب لخداع المستخدمين.

وقال إن ”WhatsApp Pink“ يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، وتم إرسال رابط لتنزيل التطبيق في البداية إلى ضباط الشرطة في دلهي وراجستان.

وحذر الباحث الأمني المستخدمين من عدم تثبيت أي ”APK“أو أي تطبيق غير تلك المتوفرة عبر متجر التطبيقات الرسمي من غوغل أو أبل، ويبدو أن الجهات الفاعلة السيئة التي نشرت الرسالة حول ”WhatsApp Pink“ قد استخدمت روابط مختلفة.

لكن مع ذلك، يُنصح المستخدمون بعدم فتح أي روابط يُزعم أنها تجلب أي مظهر أو ميزات جديدة إلى واتساب.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول إصدار مزيف من واتساب، حيث تعرض المستخدمون في الماضي للهجوم من خلال تطبيق ”WhatsApp Gold“ الذي تم إنشاؤه أيضا بواسطة بعض المتسللين؛ للحصول على بيانات المستخدم بشكل ضار.

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