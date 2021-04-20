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بالخطوات.. تعرّف على كيفية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا عبر «توكلنا»

بالخطوات.. تعرّف على كيفية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا عبر «توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة إضافة خاصية جديدة تتيح إمكانية حجز موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد التطبيق في”إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع”تويتر” أن الجميع يمكنه الآن حجز الموعد والمكان المناسب لتلقي اللقاح، وكذلك للتابعين والمكفولين من خلال 5 خطوات، ليصبح بالإمكان حجز الموعد عن طريق تطبيقي توكلنا وصحتي.  

وأوضح أن الخطوات الخمس لحجز موعد لتلقي اللقاح كالتالي:  

1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.  

2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.  

3- الإجابة عن الأسئلة الصحية

4- اختيار مركز التطعيم والوقت.  

5- تأكيد الموعد.

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