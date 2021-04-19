«التأمينات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن4000 ريال.

وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، أنه للاستفادة من هذه الخدمة لابد إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية

– الضغط على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة

– إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة الـ10% وبما لا يتجاوز4000 ريال

– النقر على أيقونة “حفظ”

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد دعت في تغريدة سابقة نشرتها في مارس الماضي، أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.