وظائف شاغرة بعدة تخصصات في شركة «التصنيع الوطنية»

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه:

أماكن العمل:

الرياض ، الدمام ، الجبيل ، جيزان ، جدة .

الوظائف الشاغرة:

1- مشرف أول خدمة عملاء الدمام

– درجة البكالوريوس في التجارة أو الأعمال.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال خدمات العملاء.

2- مدير تسويق ومبيعات الرياض

– درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق أو المبيعات.

3- محلل إدارة الجودة الشاملة الجبيل

– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 12 سنه في مجال ذات صلة.

4- مشغل خط إنتاج الدمام

– دبلوم صناعي أو تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصنيع.

5- مشغل ماكينات التقطيع الدمام

– شهادة الثانوية أو دبلوم .

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

6- مهندس العمليات جيزان

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو المعادن.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

7- أخصائي المشتريات جدة

– دبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– لحملة البكالوريوس خبرة سنة ولحملة الدبلوم 3 سنوات.

8- منسق الخدمات الإدارية الجبيل

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

التقديم متاح الان وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم: