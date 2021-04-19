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وظائف شاغرة بعدة تخصصات في شركة «التصنيع الوطنية»

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في شركة «التصنيع الوطنية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه:

أماكن العمل:
الرياض ، الدمام ، الجبيل ، جيزان ، جدة .

الوظائف الشاغرة:

1- مشرف أول خدمة عملاء الدمام
– درجة البكالوريوس في التجارة أو الأعمال.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال خدمات العملاء.

2- مدير تسويق ومبيعات الرياض
– درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق أو المبيعات.

3- محلل إدارة الجودة الشاملة الجبيل
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 12 سنه في مجال ذات صلة.

4- مشغل خط إنتاج الدمام
– دبلوم صناعي أو تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصنيع.

5- مشغل ماكينات التقطيع الدمام
– شهادة الثانوية أو دبلوم .
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

6- مهندس العمليات جيزان
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو المعادن.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

7- أخصائي المشتريات جدة
– دبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– لحملة البكالوريوس خبرة سنة ولحملة الدبلوم 3 سنوات.

8- منسق الخدمات الإدارية الجبيل
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:
التقديم متاح الان وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم:
أشارت شركة التصنيع الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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