كاتب: لا تجعلوا عمل الخير موسمياً في رمضان فقط .. ليستمر العطاء وتسمو النفوس

تواصل – فريق التحرير:

دعا الكاتب والإعلامي حمود أبو طالب، أن يستمر العطاء والبذل والتبرع في أوجه الخير على مدار العام؛ وليس في شهر رمضان فقط .

وقال أبو طالب، في مقال بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “لا تجعلوا عمل الخير موسمياً”: “إذا كان هناك من شيء نتمناه فهو أن يستمر العطاء بقدر الاستطاعة ولا يتوقف بعد انتهاء الشهر الكريم، لأن عمل الخير فضيلة تسمو بالنفوس وترفع مكانتها عند الله، وتمنع كثيراً من التصدعات والآلام والمواجع في نفوس البشر”.

وتابع “إذا كان رمضان بخصوصيته يستحث فينا استشعار حاجات الآخرين الذين قست عليهم ظروف الحياة، فإنها حاجات مستمرة قد لا تنتهي أو تتغير إلى الأفضل بقية أشهر العام، بينما كثير من القادرين يكتفون بموسمية شعورهم بها في رمضان، ثم يغفلون عنها ويتركون أصحابها في ألم انتظار من يتذكرهم”.

وأضاف حمود أبو طالب: “مساء الجمعة الماضية مع تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخراً لتكون المنصة الموثوقة التي تضمن وصول التبرعات لمستحقيها بشكل آمن دون توجس من سوء توظيفها أو بخسها، وكنت قد كتبت عن هذا الجانب بالذات عند الإعلان عن المنصة، مستبشراً بها لأنها ستقطع الطريق على الذين كانوا يعبثون بما تجود به نفوس أهل الخير”.

وختم أبو طالب بقوله: “ليلة تدشين الحملة الوطنية، وخلال وقت قصير تجاوزت التبرعات ربع مليار ريال، بعد التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حدث هذا في بضع ساعات فقط، والمأمول أن يستمر تدفق التبرعات لتسجل أرقاماً كبيرة تؤكد نزعة التكافل التي يتصف بها مجتمعنا، وفطرة الخير المجبول عليها”.