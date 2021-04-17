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بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيتناولها المؤتمر الأسبوعي لـ«كورونا»

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيتناولها المؤتمر الأسبوعي لـ«كورونا»
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 تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة الذي سيعقد، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، سيضم 3 متحدثين لثلاث وزارات.

وأعلنت الوزارة أن المتحدثين في المؤتمر هم: المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال عبدالمحسن الشلهوب، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد.

ويتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات، أبرزها الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة، كما يتناول المتحدث الأمني إحصائيات ضبط المخالفات للإجراءات الاحترازية.

 ويتحدث متحدث “الحج والعمرة” عن نموذج العمرة الآمنة، وقرار رفع الطاقة التشغيلية في رمضان، والفئات المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة والصلوات والزيارة، بالإضافة إلى المراكز المعتمدة لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي الشريف، ومراكز “عناية” وخدماتها.

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