بسبب الازدحام.. إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة جدة قررت إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي احترازيا؛ وذلك بسبب الازدحام وعدم تحقيق التباعد.

يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (775) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,795) حالة ولله الحمد.